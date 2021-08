Flavio Insinna, “lascia l'Eredità”: tam tam dopo quella frase sfuggita su Rai1, cosa c'è dietro

30 agosto 2021 a

Lunedì 30 agosto, come ogni giorno, è andato in onda su Rai 1 alle 14 il remoto dello storico programma condotto da Corrado, Il pranzo è servito. Alla conduzione sempre Flavio Insinna, volto di punta e ormai rassicurante dalle parti di viale Mazzini. Nella puntata di oggi il campione Alessio ha perso alle domande finali e ha passato il testimone alla sfidante, ma durante il gioco telefonico è avvenuto qualcosa di piuttosto inaspettato.

La telespettatrice in linea telefonica ha infatti posto una domanda inaspettata al conduttore, prima ancora di provare a indovinare la voce misteriosa, come previsto dal gioco. “Flavio, ti posso chiedere una cosa? Ma quest’anno condurrai sempre tu l’Eredità? Perché sei stato il più bravo di tutti”, sono state le parole della telespettatrice. Parole che hanno preso un po’ in contropiede Insinna, compiaciuto dai complimenti ma anche un po’ in imbarazzo: “Noi siamo qua, mai dire mai…”. Poi ha aggiunto: “Per completezza, la storia dell’Eredità è lunga venti edizioni. Inizia tutto con Amadeus, poi Carlo Conti, Fabrizio Frizzi neanche a dirlo e poi arrivo io”.

Quel “mai dire mai” ha scatenato un tam tam in rete: Insinna potrebbe non condurre la prossima edizione dell’Eredità? In realtà la sua presenza è stata confermata sul sito ufficiale di Banijay Italia, quindi i fan del programma e soprattutto di Insinna possono stare tranquilli.

