Ballando con le stelle, il colpaccio di Milly Carlucci: chi trascina in pista. Un nome clamoroso

Francesco Fredella 31 agosto 2021 a

a

a

Al Bano Carrisi arriva a Ballando con le stelle. Un vero colpo di scena per Milly Carlucci, che riesce a strappare il Leone di Cellino a The voice senior - dove era stato protagonista con sua figlia Jasmine. Adesso Al Bano torna a ballare e scende in pista.

Ce ne saranno delle belle perché Carrisi, da sempre, è un vero colpo di adrenalina per gli ascolti ed ora Milly Carlucci può contare su un vero big. Al Bano dovrà cimentarsi con tango, salsa, walzer. Insomma, prepariamoci ai colpi di scena: si vocifera che in prima fila, nella sede del Foro Italico, ci sarà anche Loredana Lecciso (la sua compagna di vita da quasi 20 anni).

"Sento che ora succederà". Gemma e l'operazione al seno: a cosa ha dovuto rinunciare



Milly Carlucci, però, oltre ad Al Bano pare che abbia messo gli occhi anche su Marcell Jacobs, medaglia d’oro nei 100 m alle Olimpiadi di Tokyo. Ma l’atleta ha detto no. “Mi esalta l’idea di prendere parte a Ballando con le Stelle anche se non potrei mai fare il concorrente. Se scendessi in pista ogni settimana tutta la mia credibilità, tutto quello che di buono sono riuscito a fare alle Olimpiadi verrebbero messi a dura prova dall’esito delle esibizioni. Ci sarebbe materiale per prendermi in giro”, ha raccontato sulle pagine di DiPiù. E se Jacobs partecipasse al programma di Rai1 ballerino per una notte? Addirittura, da rumors, si parla anche dell’attore turco Can Yaman e anche della conduttrice Alessia Marcuzzi, che da poco ha detto addio a Mediaset.

Pomeriggio 5, Barbara D'Urso pronta a tornare: come sarà dopo il restyling

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.