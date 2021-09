All Together Now, mistero-Michelle Hunziker: stop alle riprese, cosa sta succedendo?

Francesco Fredella 02 settembre 2021 a

Problemi per Michelle Hunziker? Mistero. Per ora, da rumors, si sa che slittano le riprese di All Together Now, il programma di Canale 5. Rebus sui motivi. La Hunziker sarà ancora una volta al timone della trasmissione della rete ammiraglia Mediaset, che tornerà nella nuova stagione televisiva. Confermati anche J-Ax, Francesco Renga, Anna Tatangelo e Rita Pavone: sono i giurati che accompagneranno Michelle Hunziker su Canale 5.

Il ritorno era previsto per il prossimo 31 ottobre, ma poi qualcosa è cambiato. Colpo di scena: un rinvio improvviso che avrebbe fatto andare su di giri tanti fans della Hunziker. DavideMaggio.it, che è sempre ben informato, fa sapere che “ci sarebbe stato uno slittamento delle riprese per motivi di produzione che però non sono ancora stati chiariti”. Dunque, dovrebbe trattarsi di un semplice ritardo. Nulla di più.

Stessa formula del passato: All together now per dieci puntate terrà compagnia al pubblico. Stesso regolamento dello show con l’esibizione dei concorrenti davanti ad un muro formato da 100 giudici. Ma da quanto si apprende ci saranno altre novità.

