Ballando con le stelle, Milly Carlucci si gioca tutto contro la De Filippi: il colpaccio, chi entra nel cast

Francesco Fredella 02 settembre 2021 a

a

a

Milly Carlucci è pronta a scendere in pista. Ballando con le stelle, un vero gioiellino di Rai 1, scalda i motori. Dopo l'annuncio di Al Bano Carrisi, che farà parte del cast, arrivano altre novità. La Carlucci ha chiamato tutti i volti del suo programma: ballerini, giudici, opinionisti per un briefing e per uno shooting fotografico. La nuova stagione comincerà il 16 settembre su Rai 1. Milly si sconterà con Tu Sì Que Vales, il programma condotto da Belen con Maria De Filippi. Un duello, quello tra la Carlucci e la Maria De Filippi, davvero entusiasmante dal punto di vista televisivo.

Ilary Blasi torna con Star in the star, veleno dietro le quinte della tv: "Chi non è molto felice...". Una accusa gravissima

Durante l'incontro di ieri c'erano praticamente tutti: la giuria era quasi al completo con Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli in versione cartonato, visto che era impossibilitata a esserci. Ovviamente c'era anche Paolo Belli e non sono mancati gli opinionisti a bordo campo: la criminologa Roberta Bruzzone e Alberto Matano.

Capitolo ballerini. Dopo l'addio, a dir poco struggente, di Raimondo Todaro ci sarebbero nuovi arrivi: Giada Lini, maestra nel Ballando inglese, Vito Coppola, Nicole Randelli e Marco Tocchini. E poi anche Alessandra Tripoli e Luca Favilla. Torna anche Simone Di Pasquale, che avrà un nuovo ruolo di inviato nel backstage Confermati pure Sara Di Vaira, Samuel Peron, Stefano Oradei, Maria Ermachkova, Lucrezia Lando, Marco De Angelis, Maykel Fonts, Tinna Hoffmann, Tove Villför e Giordano Filippo. Tra gli assenti, che probabilmente pesano nel format, si contano Veera Kinnunen, Ornella Boccafoschi e Raimondo Todaro, che dopo anni al fianco della Carlucci ha deciso di lasciare. Le due donne, invece, sono in dolce attesa. parte della Carlucci.

"Finita male anche con Milly Carlucci". Arisa, la bomba di Dagospia: altra trattativa in fumo?

Su Rai 1 arriva un vero e proprio colpo di scena perché si sfideranno Morgan, Paola Barale, Al Nano. Ci sarebbero trattative in corso con Alessia Marcuzzi, ma per adesso tutto resta sospeso. Milly, ci dice una gola profonda, vorrebbe come "ballerino per una notte" Marcell Jacobs, campione alle Olimpiadi di Tokyo, dove ha vinto l’oro alle olimpiadi nei 100 metri. E poi, ultimo indiscrezione, un ruolo speciale per Caterina Balivo. Ma quale? Per adesso ancora non si sa nulla.

Ballando con le stelle, il colpaccio di Milly Carlucci: chi trascina in pista. Un nome clamoroso | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.