Le Iene, terrificante scherzo a Valentina Persia: "È stato un massacro", ore da incubo

Valentina Persia vittima de Le Iene, il programma di Italia 1. Uno scherzo terribile che l'ex concorrente dell'Isola dei famosi racconta, in anteprima, ad RTL102.5 News durante Trends&Celebrities. “È stato un massacro”, confessa durante la diretta svelando che lo scherzo è durato tre mesi. "Probabilmente verrà mandato in onda nella prossima stagione de Le iene. Sono stati bravissimi, ci sono cascata”, dice. Ed è questo l'unico indizio che fa parlare l'attrice romana. Il suo esordio, come racconta in diretta, è avvenuto a "La sai l'ultima?" nel 1994: "Alla conduzione c'era Pippo Franco".

Dopo l'Isola dei famosi per Valentina Persia inizia una nuova stagione televisiva. Infatti, sarà tra i protagonisti di Honolulu, il nuovo programma di Italia1. “Entrerò a gamba tesa con i miei monologhi”, puntualizza. E c'è molta attesa per il suo ritorno in televisione. L'esperienza in Honduras, sicuramente, non è stata facilissima. Anzi, molto complessa: "Ho perso più di 20 kg in quelle settimane sull'isola. Non è affatto facile sopravvivere, ci davano l'acqua e poco cibo. Ma vero la fine dell'isola sono svenuta nonostante gli integratori".

Una prova molto difficile quella superata a pieni voti dalla Persia che non ha vinto quel reality (si è piazzato sul podio Awed), ma è riuscita a ritornare in televisione. Il suo esordio su Italia 1 è molto atteso. Ora più che mai cresce l'attenzione per lei, uno dei volti più amati della tv italiana. Regina per antonomasia delle barzellette e non solo: la Persia, che annuncia in radiovisione di compiere il prossimo 1° ottobre 50 anni, sta per festeggiare un grande traguardo.

