Tale e quale show, il dolore per Raffaella Carrà: la toccante decisione di Carlo Conti

Un'edizione interamente dedicata a Raffaella Carrà, mito indiscusso della televisione e della musica. Amata in tutto il mondo. Ora Carlo Conti, che si appresta a condurre Tale e quale show, su Rai1, racconta a RadiocorriereTv di essere pronto per una nuova edizione tutta dedicata alla super Raffaella. Tra l'altro in studio, in giuria, ci sarà Cristiano Malgioglio che ha avuto un rapporto speciale con la Carrà. Si attendono, quindi, le imitazioni di Raffaella da parte del cast: le emozioni, quindi, non mancheranno.

"Tale e Quale è il primo varietà che riprende su Rai1 dopo l’estate e sarà interamente dedicato a Raffaella. Il programma che ha nel titolo la parola show, è prima di tutto un varietà e Raffaella è stata una regina assoluta di questo genere. Mi piace poi ricordare altri protagonisti che ci hanno lasciato quest’anno come Gianfranco D’Angelo e Paolo Beldì”, racconta Carlo Conti a Radiocorriere TV. E tra le novità, come accennato, ci sarà anche Cristiano Malgioglio. “E' un artista che non ha bisogno di presentazioni e poi lui ha conosciuto o conosce personalmente gran parte dei cantanti imitati. Avrà sicuramente molti aneddoti da raccontare”, racconta Carlo Conti.

Sicuramente Tale e quale show è uno dei programmi più attesi di Rai1, che nel corso degli anni ha saputo conquistare il pubblico. Malgy, in quegli studi, incontrerà un ex gieffino: Pierpaolo Pretelli. Stavolta in veste di imitatore. Intanto, Conti è impegnato anche con i Seat Music Awards - che tornano il 9 e 10 settembre su Rai1. “Primo passo verso il ritorno alla normalità”, racconta il conduttore che sarà affiancato anche quest'anno da Vanessa Incontrada.

