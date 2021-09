Gf Vip, la confessione di Antonio Zequila: "Signorini aveva chiamato mia madre..."

Francesco Fredella 08 settembre 2021 a

Il Gf Vip sta per iniziare e non mancano i colpi di scena. Andiamo per gradi: il cast è al completo, ma Alfonso Signorini avrebbe messo gli occhi sulla madre di Antonio Zequila. La signora Carmela, una donna pimpante ed elegante, però ha detto no. "Alfonso è molto legato a mia madre", svela in diretta su RTL102.5 News Antonio Zequila. "Un giorno ha fatto una videochiamata con lei sondando un po' il terreno. In pratica voleva che partecipasse al Gf vip, ma mamma ha alcune patologie (come il diabete) ed ha dovuto dire no", spiega l'ex concorrente del Grande Fratello vip.

Zequila sgancia una bomba in diretta a Trends&Celebrities lasciando tutti senza parole. "Io non ero contemplato nel pacchetto", continua. Ma, da rumors, sembra che potrebbero entra in coppia come guest star per una settimana. Zequila, però, non conferma e non nega. Silenzio assoluto (come è d'obbligo in questi casi). Il Gf vip, che inizia dal 13 settembre, sarà molto lungo: si parla addirittura di 6-8 mesi ed i colpi di scena potrebbero essere dietro l'angolo.

Capitolo amore. Zequila è single. "Per adesso non sono innamorato. Lo sono della vita", precisa. Anche se i fan gli credono poco, visto che è da sempre conosciuto come un vero latin lover. "Leggende metropolitane", dice. "Sono single davvero". Ma c'è un grande progetto in ballo: "Mi faccio prete sul set. Sono produttore di un film che ho scritto, si chiama Tentazioni. Sto trovando i soldi per realizzarlo. E' la storia di un amore a tre". E cala il silenzio.

