Maria Giovanna Maglie umilia Pier Luigi Bersani a Stasera Italia: "Io non ho capito nulla di quello che ha detto"

"Io non capisco nulla di quello che dice". Maria Giovanna Maglie inizia così il proprio intervento a Stasera Italia. La giornalista fa riferimento alle parole espresse da Pier Luigi Bersani. L'ex ministro l'aveva preceduta nello studio di Veronica Gentili su Rete Quattro, lasciandosi andare a quelle che la Maglie definisce "metafore troppo complesse". "Se vuole le faccio la parafrasi", interviene la conduttrice cercando di smorzare l'imbarazzo". "Sì, perché io non capisco", rincara la dose la Maglie che non usa mezzi termini per svelare la propria difficoltà.

Oltre alle metafore, poco prima Bersani ha commentato la situazione in cui riversa il Movimento 5 Stelle. "In qualche misura i problemi ce li hanno tutte le forze politiche ma i 5 Stelle li hanno moltiplicati per 10 perché non hanno mai risolto il tema della loro identità". Poi il fu governatore dell'Emilia-Romagna ha spezzato una lancia a favore di Giuseppe Conte, ammettendo: "Noi possiamo pure accelerare ma con i vaccini che ci sono noi siamo davanti a Francia e Germania, non si può dire che non stiamo facendo bene".

Parole che non trovano d'accordo la Maglie: "Il Ministro Speranza si comporta come se nulla fosse cambiato. Ha detto che siccome i contagi e le morti sono diminuiti bisogna chiuderci tutti, lo stesso discorso che faceva quando aumentavano". Una frecciata in riferimento alla richiesta da parte del titolare della Sanità di aumentare le restrizioni per evitare gravi conseguenze in termini di pandemia. Questo però a prescindere dai dati delle regioni.

