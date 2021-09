Gf Vip, Signorini massacrato dall'ex concorrente: "Bella scelta, caro Alfonso", chi ha buttato dentro la casa

09 settembre 2021 a

Salvo Veneziano è tornato alla ribalta con un post pubblicato sul suo profilo Instagram dove ha attaccato duramente Alfonso Signorini. Ad accendere l’ex gieffino è stata la scelta di far entrare nel nuovo cast del GfVip anche Tommaso Eletti. Quest’ultimo è stato uno dei protagonisti più discussi di Temptation Island, il programma dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia.

Anche Selvaggia Lucarelli ha manifestato tutto il suo dissenso nei confronti della scelta del programma di dare tanta visibilità ad una persona che, per i suoi comportamenti in Temptation Island, avrebbe meritato forse l’oblio. Ma è soprattutto Salvo Venziano ad attaccare Signorini.

Nel suo ultimo post pubblicato sul suo account ufficiale Instagram, a commento di una foto di Eletti, Salvo ha scritto: “Tutti paladini per i diritti delle donne” quindi si è domandato chi scegli il cast del Grande Fratello Vip? Proseguendo Veneziano ha ricordato che Tommaso è conosciuto per la sua partecipazione ad un altro reality. Salvo ha poi concluso con una stoccatina finale rivolta direttamente all’indirizzo del padrone di casa del reality. A cui scrive: “Bella scelta caro Alfonso“. Parole molto pungenti e caustiche, forse dettate anche da una situazione avvenuta nel passato. Veneziano infatti ha partecipato ad una passata edizione del Grande Fratello Vip. Dopo appena cinque giorni dall’aver varcato la porta rossa della Casa di Cinecittà, è stato squalificato per alcune frasi rivolte all’altra concorrente Elisa De Panicis.

