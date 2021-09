Estate in Diretta, "quello che faccio con le mie nipoti". Il raptus in diretta, chiude la porta in faccia alla inviata

10 settembre 2021 a

"Non ti interessa quello che faccio io". Queste le parole decise, nella trasmissione Estate in Diretta, condotta da Roberta Capua e Gianluca Semprini, della madre di Laura Ziliani, la vigilessa di 55 anni il cui corpo è stato ritrovato tra la vegetazione a Temù, in Vallecamonica lo scorso otto agosto. "Indagate per omicidio volontario e occultamento di cadavere due delle figlie, Paola e Silvia di 28 e 19 anni", raccontano in studio per inquadrare la vicenda che vede le nipoti dell'intervistata indagate per omicidio.

L'inviata di Estate in Diretta ha provato ad intervistare la mamma di Laura Ziliani e nonna delle due ragazze. Ma le parole della signora non sono state quelle che la giornalista si aspettava e neanche i telespettatori: "La vita è fatta di verità e di persone, io la verità la so ma non la dico. Consideri io non sono una parente qualunque, sono sua madre", ha detto la signora sull'uscio della porta di casa, riferendosi alla vigilessa trovata cadavere.

Poi, quando la giornalista le ha chiesto che rapporto avesse con le nipoti, la donna si è infuriata: "Non le interessa quello che faccio io con le mie nipoti". E ha chiuso il portone all'inviata. Il dolore da mamma e da nonna è troppo forte, ma le indagini continuano.

