Pomeriggio 5, l'ospite prof zittisce la D'Urso: "Fammi parlare poi ti ascolto. Io non volevo neanche..."

Momenti di tensione a Pomeriggio 5 su Canale 5. In studio si parla di un tema "sensibile", la presenza o meno del crocefisso in classe durante le lezioni. In collegamento con Barbara D'Urso c'è il professore che aveva nascosto il simbolo religioso per non urtare gli studenti di altre religioni o semplicemente non credenti. Il dibattito è acceso, la conduttrice cerca di razionalizzare gli interventi e chiosare le parole dei suoi ospiti per riepilogare il caso e farne comprendere le implicazioni (anche politiche) ai telespettatori meno attenti o ignari del fatto.

Una sentenza della Cassazione ha stabilito che "il crocefisso in aula non può essere obbligatorio, ma non è nemmeno discriminatorio". Si parte da questo assunto ma la discussione presto deraglia anche su questioni personali. Quando Carmelita interrompe il professore, quest'ultimo si inalbera e scavalca la padrona di casa con fare piuttosto brusco: "Fammi parlare e poi ascolto. Anche perché io avevo delle perplessità a partecipare a questo contesto". Non il massimo della gentilezza, anche perché il prof è pur sempre un ospite e se non convinto aveva il pieno diritto di rifiutare l'invito. Invece in tv ci è andato, e la sua figura non è stata delle migliori.

La D'Urso ha chiuso il caso con una espressione eloquente e una battuta che è già diventata virale sui social: "Accipicchiarella". Per il professore, invece, solo tante critiche per il modo in cui ha affrontato il dibattito. "Io - ha concluso la D'Urso - non capisco coloro che vogliono togliere invece di aggiungere. Il crocefisso non è pericoloso, aggiungiamo anche i segni delle altre religioni". E su Twitter i telespettatori le dedicano una virtuale standing ovation.

