Mara Venier e Francesca Fialdini, il retroscena imbarazzante: "Sparita dal palco appena l'altra è salita". Matano, cala il gelo

Momenti di raro imbarazzo tra Mara Venier e Francesca Fialdini. Secondo quanto riportato dal sito Fanpage.it, le due "signore" della domenica pomeriggio di Rai1 si sono incrociate sul palco della XIII edizione del Premio Biagio Agnes - Premio internazionale del Giornalismo e dell'Informazione. Nonostante l'appuntamento prestigioso, che porta il nome di uno storico dirigente di viale Mazzini, le due conduttrici non sarebbero riuscite ad arginare gli screzi privati davanti ai presenti. E più che "incrociate", Venier e Fialdini si sarebbero direttamente "evitate".

Nelle scorse settimane la Fialdini, padrona di casa di Da noi... a ruota libera, aveva chiamato in causa la Venier accusandola di non lanciare mai il suo programma al termine di Domenica In. "Le starò sulle p***e", aveva commentato con un misto di delusione e ironia la Fialdini, sottolineando come questo comportamento non sia solito tra due colleghe di rete. Il grande gelo è andato così in scena sabato sera 11 settembre, in seconda serata su Rai1, durante l'evento condotto da Alberto Matano e dalla Venier.

La Fialdini è ospite della serata e quando sale sul palco per ritirare il premio per il suo programma Fame d’amore sui disturbi alimentari, Zia Mara è sparita. Uscita di scena, davanti a tutti, lasciando soli Matano e la Fialdini. "Esco con voi", si era congedata la Venier svignandosela con chi era stato premiato prima della Fialdini. Non è chiaro se il mancato incrocio sia stato una coincidenza o un atto deliberato. Di certo, però, la stagione della domenica di Rai1 non si apre nel migliore dei modi.

