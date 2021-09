Buoni o Cattivi, Diletta Leotta e la confessione a Veronica Gentili: "Giravano delle mie foto, ho pensato che la mia vita fosse finita"

13 settembre 2021 a

Torna Buoni o Cattivi con Veronica Gentili. Nella puntata del 14 settembre del programma in onda su Italia 1 e intitolata "Rosa Sangue", la conduttrice avrà come ospite Diletta Leotta. Al centro il tema della violenza sulle donne e i femminicidi, sempre più numerosi anche in Italia. A dire la sua la Leotta, vittima in passato del cosiddetto revenge porn. Il volto di DAZN, ed ormai ex compagna di Can Yaman, ha dovuto fare i conti con un'esperienza drammatica che ha suscitato in lei un forte senso di colpa.

"Un mio amico mi ha detto che stavano girando delle foto mie, foto strane", ha detto la conduttrice alla Gentili. Inizialmente, come da lei spiegato, la Leotta pensava si trattasse di fotomontaggi. Poi però la brutta sorpresa. Dopo aver visto la prima foto subito si è resa conto dell'accaduto: "Ho pensato che la mia vita fosse finita" ha ammesso tutt'ora provata.

Le foto che aveva scattato erano quelle che una ragazza, ancora minorenne, può scattarsi davanti allo specchio all’uscita dalla doccia. Quegli scatti la Leotta non li aveva mai inviati a nessuno. Erano lì, sul suo cellulare, poi hackerato. Da lì l'inizio di un incubo che come alla Leotta è accaduto ad altre ragazze.

