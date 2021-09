È sempre mezzogiorno, imbarazzo totale per Antonella Clerici: occhio a cosa entra in studio

13 settembre 2021 a

Imbarazzo per Antonella Clerici. Durante È sempre mezzogiorno, il programma andato in onda su Rai 1 il 13 settembre, la conduttrice si è vista arrivare in studio una carriola piena di fiori. Il mittente è stato ovviamente Vittorio Garrone, compagno della Clerici, che ha voluto così annunciare il suo in bocca al lupo. Già il giorno prima dell'inizio della nuova stagione il compagno della conduttrice era con lei negli studi di Rai 1 a Milano durante le prove. Tra le sue storie Instagram Garrone ha mostrato il bosco della loro casa, un po' come la notte prima degli esami.

A portare il bel regalo alla Clerici è stato Alfio. Una sorpresa che la conduttrice non si aspettava affatto, al punto che non ha potuto nascondere un certo imbarazzo: "Posso dire una cosa personale? Questi fiori me li ha mandati il mio amore Vittorio! Grazie Vittorio". La coppia è sempre più affiatata, tanto che nei mesi scorsi si era parlato di un possibile matrimonio in vista.

Con l'imprenditore la conduttrice ha ritrovato il sorriso. Anche Garrone ha alle spalle una storia da cui sono nati tre figli (Luca, Agnese e Beatrice). "Antonella Clerici è molto felice con Vittorio Garrone. E dopo aver lasciato Roma ed essersi trasferita in una fattoria tra il Piemonte e la Liguria per lui, pare sia pronta per il grande passo", era stata la soffiata lanciata dal giornalista Santo Pirrotta a Ogni Mattina su TV8.

