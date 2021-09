Uomini e Donne, Gemma Galgani con labbra pompate? "Con quelle protesi...": Tina Cipollari la umilia, subito rissa

14 settembre 2021 a

Il seno di Gemma Galgani, ospite fissa di Uomini e Donne, è il grande protagonista di questa stagione del programma di Maria De Filippi. Tra i più curiosi la storca rivale Tina Cipollari. L’opinionista del talk non aspettava altro che commentare la scelta. Durante la prima puntata le telecamere di Uomini e Donne hanno seguito Gemma prima e dopo l’intervento al seno ma anche durante il ritocchino alle labbra. "Una volta entrata nello studio di Canale 5, è accaduto di tutto e di più. Subito all’attacco Tina: 'Ma io dico.. un conto a 30/40 anni, dopo che magari hai allattato. Ma a 71 anni? Qualcuno me lo deve spiegare', ha esordito", scrive il Fatto quotidiano.

"I corpi delle donne, così come quelli degli uomini, mutano. A quell’età, su un corpo decadente, con i palloni gonfiati? No. Meglio le frittelle“. Immediato l'intervento di Maria De Filippi: “Ognuno fa quel che vuole, si vede che non ci si vedeva più bene”. Gemma Galgani ha comunque risposto: “Non è stato un bel finale di stagione.. per me questa è una prova anche con me stessa. Adesso sono pronta”, ha spiegato.

E poi ancora la replcia della Cipollari: "Pronta per trovare l’uomo della tua vita? Pensi che due protesi ti aiuteranno?“. E la Galgani ha provato a replicare nuovamente: “Mi sono rimessa in gioco”, facendo uscire dallo studio la Cipollari che rientrandoha replicato: “Guarda.. non parlarmi di disagio.. te ne accorgi a 70 anni? Allora ti saresti dovuta rifare il naso che è troppo grosso”, ha urlato la Cipollari.

