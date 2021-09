Ballando con le stelle, "posso portarlo con me?". Milly Carlucci, "scippo" in diretta: chi arruola

14 settembre 2021 a

a

a

Milly Carlucci battezza ancora Oggi è un altro Giorno. Lo scorso anno la trasmissione condotta da Serena Bortone debuttò nel primo pomeriggio di Rai 1 ospitando proprio la conduttrice di Ballando con le Stelle, che un anno dopo torna – ma in collegamento telefonico – per annunciare uno dei concorrenti che ha accettato di scendere in pista nel suo show del sabato sera, al via il 16 ottobre.

Milly Carlucci si gioca tutto contro la De Filippi: il colpaccio, chi entra nel cast di Ballando

“Ti chiedo il permesso di portarlo con noi”, chiede Carlucci alla Bortone. Si tratta di Memo Remigi, ospite fisso della Bortone, che sarà così nel cast della nuova edizione di Ballando. “Avendo fatto tante esperienze, questa mi mancava. E’ un’esperienza che io desideravo molto fare perché, vista l’età che ho, io vorrei essere il portabandiera di tutti i miei coetanei. Voglio che i miei coetanei non rimangano seduti sui divani ma si alzino in piedi e si muovano, ballino, perché la vita regali loro tante cose come le sta regalando a me. Di conseguenza io farò del mio meglio e sono felicissimo di partecipare a questa splendida trasmissione”, ha detto poi Remigi.

Colpo gobbo di Milly Carlucci a Ballando, ecco chi schiera contro... Belen Rodriguez

Infine Milly Carlucci si congeda dalla trasmissione, invitando la conduttrice Serena Bortone ad accompagnare Memo Remigi alla premiere di Ballando. Ora bisogna solo scoprire se accetterà.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.