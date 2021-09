La vita in diretta, "quella vera". Alberto Matano chiude la puntata così, telespettatori in tilt

15 settembre 2021 a

Alberto Matano è tornato in onda su Rai uno con il programma pomeridiano d'informazione La Vita in diretta. Esattamente come lo scorso anno, la trasmissione è divisa in due parti: c'è uno spazio dedicato ai collegamenti con gli inviati e un altro con gli ospiti della puntata. Proprio alla fine del dibattito con gli opinionisti, Matano ha salutato il pubblico con una battuta inaspettata che ha lasciato sgomenti i telespettatori: "La prima è andata. Vi aspetto domani qui alla La Vita in Diretta quella vera. Ci vediamo domani", ha detto suscitando il tripudio in studio.

Un dettaglio che non è sfuggito al popolo social che si è scatenato su Twitter. "Ha lanciato una frecciatina a Barbara D'Urso e al suo Pomeriggio 5 che quest'anno è tale e quale", scrivono alcuni utenti. E ancora: "Pomeriggio 5 ha ripreso tutto il format di Rai 1, Matano l'ha fatto notare". Domani gli ascolti del primo confronto tra i due programmi in diretta.

Il nuovo Pomeriggio 5 della d'Urso sarà differente rispetto alle edizioni passate. Sarà più breve e incentrato sull'attualità e la cronaca. Basta gossip e trash. Nella seconda parte del programm la conduttrice - esattamente come Matano - si occuperà dei suoi ospiti (giornalisti, politici e opinionisti tv).

