The Astronauts, arriva su Nickelodeon la nuova serie per ragazzi prodotta da Ron Howard

Debutta domani, giovedì 16 settembre alle 20 su Nickelodeon, la nuova serie tv The Astronauts. Una storia prodotta da Ron Howard, diventato famoso per il personaggio di Richie Cunningham in Happy days e poi come regista, vincitore di due premi Oscar (Miglior regista e miglior film) per A Beautiful Mind, e altri film come Frost/Nixon, Apollo 13 e Rush. The Astronauts narra le avventure di 5 ragazzi che si trovano sul luogo di lancio di una navicella spaziale e che accidentalmente vengono lanciati in orbita.

Alla deriva nello spazio, i protagonisti dovranno lavorare insieme e fare squadra, per trovare un modo per tornare a casa. Nel frattempo scopriranno ogni angolo della navicella spaziale ed entreranno in contatto con un'Intelligenza artificiale misteriosa.

The Astronauts è la prima serie per bambini prodotta da Ron Howard e Brian Grazer, Imagine Entertainment, e rispecchia l’attenzione che da diverso tempo il network dedica a temi legati a diversità, inclusione, equità ed appartenenza. La serie andrà in onda ogni giovedì.

