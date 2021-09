Reazione a catena, beffa per i Fraintesi: occhio alla parola da indovinare, bottino sfumato così

15 settembre 2021 a

a

a

Beffa per i Fraintesi. I campioni di Reazione a catena, programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni, non sono riusciti a indovinare l'ultimissima parola corretta per poter portare a casa il bottino, settemila euro. La risposta del gioco finale era "Invasato", ma il trio ha detto "Innesto". E proprio ragionando su uno degli indizi, ossia "Bonsai", i Fraintesi hanno pensato che la risposta corretta fosse "Interrato".

"È duro e...". Liorni l'ha detto davvero, scoppia il caso in Rai: definizione da bollino più che rosso

Anche in quel caso non sarebbe stata la parola vincente, tanto che il conduttore ha subito detto: "Ci siete andati molto vicini". Ma non quanto avrebbero voluto visto i soldi in palio. Certo è che i Fraitesi con 16 punti ottenuti al gioco dell’intesa vincente hanno battuto le avversarie, le Moschettiere, confermandosi quindi campioni di Reazione a catena, titolo che possono vantare ormai da numerose puntate, alcune delle quali portate a termine con una vittoria.

"Scusate...". Marco Liorni scoppia in lacrime all'improvviso: tutta colpa della regia

Altre invece - come quella andata in onda il 15 settembre - finite a un passo dalla vittoria. Quella di oggi è tra le ultime puntate del programma che terminerà a fine settembre. Quando Liorni tornerà a condurre Italia Si ogni sabato pomeriggio su Rai1. E chissà se sarà confermato a Reazione a Catena anche per il prossimo anno.

"Quella roba non si può dire". Cosa esce di bocca ai finalisti, choc da Liorni (e la regia censura)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.