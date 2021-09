I soliti ignoti, Francesca Fialdini gela Amadeus: "Vuoi vederlo?", "No". Si ferma tutto: mai accaduto

16 settembre 2021 a

Anche Francesca Fialdini "cade" a I soliti ignoti. L'ospite vip del quiz show di Amadeus su Rai1 è la conduttrice di Da noi... a ruota libera, il talk della domenica del primo canale che arriva ruota di Mara Venier (non senza qualche dissapore tra le due padrone di casa). Nelle vesti di "detective", la Fialdini ha il compito di portare a casa il montepremi con gruzzolo da devolvere in beneficenza a Terres des Hommes. Nobilissima causa, ma i concorrenti non le fanno sconti e anzi c'è chi tra i telespettatori a casa ha parlato addirittura di "un brutto gesto" nei confronti della povera Francesca.

Ricapitoliamo: al momento di individuare la professione del signor Claudio, Ignoto numero 4, la Fialdini ipotizza "venditore di forniture ospedaliere". L'ignoto sembra annuire con la testa, dando l'illusione che la risposta sia esatta. Poi la doccia gelata, che spiazza tutti a casa e in studio: "Non sono io". Sui social ovviamente si scatenano i commenti tra i divertiti e gli sconcertati. Qualcuno chiede: "Ma perché il signor Claudio ha bluffato?". Per la cronaca, l'Ignoto numero 4 era un estetista. Il gusto del "trucco", insomma, era nelle sue corde.

Arrivata alla fase finale, la Fialdini gioca per un tesoretto da 63mila euro. Quando Amadeus propone alla Fialdini di vedere i profili degli ignoti rimasti in gara, Francesca lo ferma: "È inutile vedere un orecchio, perché le orecchie possono essere diverse l'una dall'altra". Quindi il colpo di scena: "Io per esempio - spiega la conduttrice spostando i capelli biondi e scoprendo le sue orecchie - ho un orecchio piccolo e attorcigliato e un orecchio grande". "È vero - conferma un Amadeus decisamente sorpreso -. Allora guarderemo solo i nasi degli ignoti".

