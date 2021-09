Domenica In, Mara Venier privatissima: "Mi è capitato solo con lui", il collega per cui ha perso la testa

Francesco Fredella 16 settembre 2021 a

Mara Venier scalda i motori. Sta per tornare con Domenica In, il suo storico programma di Rai1 che la vede al timone ormai da diverse edizioni. Ora la regina della domenica fa una rivelazione su Alberto Matano: “Mi è successo solo con un altro collega”. E lo dice al settimanale Oggi, diretto da Umberto Brindani.

Tra l'altro la Venier dice che questa sarà la sua ultima edizione. “È un programma che non riesco a rifiutare, Coletta poi ha un modo tutto suo per arrivare al mio cuore, ma sono davvero tanto stanca”. Ma zia Mara parla di tutto, anche di quello che accade lontano dalla diretta nei rapporti con i colleghi. “Quello che mi è succede con Matano però mi è capitato solo con un altro grande giornalista, che voglio ricordare perché se ne parla troppo poco: Lamberto Sposini”, racconta la Venier che per anni ha condotto la Vita in diretta, trovandosi presente al malore di Sposini in via Teulada prima dell'inizio della puntata (il famoso giornalista venne sostituito da Marco Liorni).

"Alberto Matano? È stato un colpo di fulmine con lui”, continua la regina della Domenica. "Ci lega un profondo affetto, una profonda stima, siamo sempre in sintonia". Insomma, amicizia e sintonia anche lontano dalla tv. Per la prima puntata di Domenica In è già pronto un vero colpaccio: Mara Venier intervisterà Mahmood, che torna negli studi Frizzi di Roma. Inizio con il botto.

