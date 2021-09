Oggi è un altro giorno, gatto fuori controllo e Serena Bortone terrorizzata: graffi e zampate a tutti, come lo ridicono

16 settembre 2021 a

Ospite fuori controllo a Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano di Rai1 condotto dalla confermatissima Serena Bortone. Puntata movimentata, e ospite talmente agitato da costringere a rinchiuderlo dentro un... trasportino. Già, perché l'imprevisto riguarda il gatto Milo, entrato in studio con la sua proprietaria già visibilmente agitato dall'ambiente, dalle luci e dagli sconosciuti che affollano il set.

La Bortone deve intervistare la padrona del micio, la scrittrice, saggista e giornalista Costanza Rizzacasa D’Orsogna. La storia è commovente: Milo ha sofferto di alcuni problemi di salute che gli impedivano di camminare o saltare come ogni altro felino domestico. Oggi. dopo un lungo periodo di "riabilitazione", il micio nero sta meglio ma una volta in braccio alla padrona ha iniziato a soffiare e graffiare in maniera indiscriminata, in preda letteralmente al panico. E così a malincuore la signora Rizzacasa D'Orsogna l'ha dovuto rimettere nella gabbietta da trasporto.

Di fronte all'inghippo, la Bortone ha fatto buon viso ironizzando: "È una puntata emotivamente complessa quella di oggi". Milo ha comunque conquistato tutti, soprattutto sul web dove si dimosta sempre molto giocherellone e affettuoso. La televisione, evidentemente, gli fa un effetto opposto. Nel frattempo è protagonista anche del libro della sua proprietaria, Storia di Milo: il gatto che andò al Polo Sud. Si spera, non nello stesso angusto trasportino in cui hanno dovuto infilarlo a Oggi è un altro giorno.

