Pomeriggio 5, Barbara d'Urso perde le staffe contro la no-vax: la frase che la sconvolge

16 settembre 2021 a

a

a

A Pomeriggio 5 nella puntata del 16 settembre tra le ospiti in collegamento c'è un'insegnante no-vax. La donna nel salotto di Barbara d'Urso su Canale 5 ha spiegato di essere stata sospesa dal servizio per non aver esibito il green pass per cinque giorni nella scuola dove insegna, a Fabriano. "Io non sono confusa da nulla, ho scelto in coscienza. Il tampone è discriminatorio, lo dovrei fare ogni 48 ore".

Gaffe a luci rosse per Barbara D'Urso: "Obbligo...". Prego? Gelo siderale su Canale 5 | Video

E ancora: "Dietro la scelta di una persona c'è un mondo e va rispettato. Io ho avuto il Covid. Ma non mi è stato diagnosticato, perché il tampone era negativo. Mi tutelo con le mascherine e il distanziamento. Nella mia esperienza personale, la scuola è stata un posto sicuro". Poi la frase che ha fatto infuriare gli altri ospiti della conduttrice: "Il green pass è discriminante verso chi liberamente sceglie di non fare il vaccino".

Niente gossip? Il nuovo corso della D'Urso è un trionfo: share, a Mediaset si brinda

In particolare è stato Gianluigi Nuzzi a non aver preso bene l'uscita della donna: "Lei è un pessimo esempio del corpo docente italiano. Dovrebbe fare un passo indietro e non insegnare più. Il vaccino aiuta la salute. Ha visto quante migliaia di morti ci sono stati". La prof no vax a quel punto ha replicato: "Non avete ascoltato il mio punto di vista". A intervenire una volta per tutte la conduttrice che ha perso la pazienza: "L'ho ascoltato e sentito bene. Ma il vaccino è fondamentale".

Spari alla prima Comunione, "perché hanno aperto il fuoco". Orrore ad Acireale, dalla D'Urso la testimonianza-choc

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.