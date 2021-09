Domenica In, Mara Venier e il dramma della paresi facciale: "Le parole che non riesco più a pronunciare"

17 settembre 2021 a

Mara Venier non pensa proprio ad abbandonare Domenica In, il programma che conduce su Rai 1 e che tornerà tra pochissimo, domenica 19 settembre. "Per via di una lesione a un nervo, non riesco a pronuciare alcune parole. Potrei dire di no a tutto, ma non a Domenica In, ha rivelato presentando la prossima stagione televisiva del contenitore domenicale di casa Rai. Sogna di avere papa Francesco ospite in trasmissione e annuncia nella prima puntata Mahmood, Cortellesi e Albanese, Gabbani, Goggi per ricordare Raffaella Carrà. E a proposito di Loretta Goggi, commenta "Ha tutta la mia solidarietà davanti al caso vergognoso dell'attacco contro di lei sui social. Ma non doveva andare via, doveva rimanere".

"Un settimanale uscito in edicola ha fatto un titolo azzardato: Mara lascia la tv, faccio le corna! Ogni anno, quando finisce il programma, dico "è l'ultima volta", perché è faticoso. Ma la verità è una sola: ci rifletto e penso che potrei dire di no a tutto, ma non a Domenica In. E infatti eccomi ancora qui. Certo potrei anche fare altro in futuro", ribadisce facendo capire che non ha nessuna intenzione di mollare il "suo" programma.

Da domenica 19 settembre, dalle 14 alle 17.10 su Rai1, prenderà così la tredicesima edizione del programma della domenica pomeriggio, condotto per il quarto anno consecutivo dalla Venier che eguaglia così le stagioni condotte da Pippo Baudo. "Mara è l'identità del pubblico dell'ammiraglia e del servizio pubblico, capostipite del linguaggio vero, autentico che coinvolge tutti i target. Tra i 15 e i 24 anni fa il 15% di share. Sorride, si commuove, è umana, attenta a ogni dettaglio, davanti a Mara parlano pure le pietre. Non si dice hai visto Domenica in, ma hai visto Mara. È un caso in cui il volto supera il marchio", ha specificato il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta.

