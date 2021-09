Verissimo, "Ho il cuore in gola": Silvia Toffanin fa entrare questa persona in studio, Orietta Berti si scioglie in lacrime

19 settembre 2021 a

Prima puntata per Verissimo nella sua versione domenicale e tra gli ospiti di SIlvia Toffanin su Canale 5 c'è anche Orietta Berti. La cantante, reduce dal successo di "Mille" con Fedez e Achille Lauro, ha raccontato tantissimi aneddoti della sua vita e della sua carriera. Ma ha ricevuto anche diverse sorprese. Tra queste l’arrivo in studio della nipotina Olivia, accompagnata dalla nuora della cantante di nome Lia.

Vedendo la nipotina, l'artista si è molto emozionata e ha detto: "Ma che sorpresa, che ci fai qua? Chi l’ha combinata questa sorpresa? Ho il cuore in gola perché non me l’aspettavo”. Ma non è tutto. La Berti si è commossa anche quando la conduttrice le ha mostrato un video di Fedez. Il rapper, infatti, non è solito intervenire nelle trasmissione televisive. Ma per Orietta ha fatto un’eccezione e ha detto: “Perché ho scelto Orietta per Mille? La canzone l’avevamo scritta con amici prima di Sanremo. Quando abbiamo visto Orietta scendere dal palco abbiamo pensato che fosse perfetta per questo brano. Ciao Orietta, chiamami che non ci sentiamo da un po’".

A quel punto la cantante, emozionata e stupita per il messaggio, ha detto: "Fedez è un gentiluomo. Lui ha una testa al lavoro fuori dal normale, è sempre sul pezzo”. Parlando di "Mille", poi, l'artista ha spiegato che, secondo lei, il successo della canzone si deve al fatto che la gente questa estate aveva voglia di sfogarsi, andare al mare e vivere un periodo normale. Proprio grazie a questo brano, inoltre, la cantante ha iniziato ad avere sempre più ragazzi tra i fan. A tal proposito ha detto: “E’ bello avere un pubblico così giovane. Un pubblico così sereno che ha voglia di cantare”.

