Domenica In, Mara Venier si collega con Francesca Fialdini: pace fatta? "Certo sceneggiate meglio evitarle"

Mara Venier e Francesca Fialdini hanno siglato la loro pace in diretta su Rai 1. La conduttrice di Domenica In, in particolare, si è collegata con l'altra presentatrice durante la trasmissione, mettendo così a tacere voci e indiscrezioni sui rapporti freddi tra le due. Qualche tempo fa, infatti, la Fialdini - che conduce Da Noi… A Ruota Libera subito dopo Domenica In - non aveva saputo rispondere sul perché la Venier non lanciasse mai la sua trasmissione. Quella di lanciare i programmi successivi è una prassi nel piccolo schermo e, tendenzialmente, viene chiesto a tutti per fare rete. In quell’occasione aveva risposto: “Non ne ho la più pallida idea, le starò sulle balle”.

Di recente, invece, Blogo ha svelato che le due colleghe si sono incontrate a margine delle prove dei loro programmi nei corridoi degli studi. Chi era presente ha riferito di un incontro cordiale. Le polemiche, però, non sarebbero finite: assistendo al collegamento della Fialdini con Domenica In e allo scambio di battute con la Venier, infatti, in molti sui social hanno parlato di una montatura.

Tra i più critici c'è Giuseppe Candela. Il giornalista ha espresso su Twitter il suo parere, condiviso da tanti spettatori del contenitore di Rai1. Secondo il suo punto di vista, la Venier si sarebbe piegata al potere di Francesca Fialdini, con la quale ha fatto un collegamento poco prima di darle la linea: “Certe sceneggiate meglio evitarle prima”.

