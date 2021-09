Scherzi a Parte, Federica Panicucci accusata di furto: "La querelo", lo scherzo finisce in commissariato

20 settembre 2021 a

Tra i vip caduti nella trappola di Scherzi a parte, partito ieri in prima serata su Canale 5, c'è anche Federica Panicucci. La presentatrice ha rivissuto il suo scherzo nello studio della trasmissione accanto al conduttore Enrico Papi. La Panicucci prima è stata vittima dello smarrimento della sua valigia e poi è stata accusata di aver rubato il contenuto di un’altra valigia. Subendo così una situazione non piacevole. Complice dello scherzo Marco Bacini, il fidanzato, con cui era andata in vacanza.

La presentatrice è apparsa subito molto preoccupata dopo aver saputo della valigia e al fidanzato diceva: "Non mi agitare, non mi fomentare, non ho parole”. Quando l'albergo le ha comunicato che la sua valigia era stata ritrovata, la Panicucci si è tranquillizzata. Ma la serenità è durata davvero poco, visto che subito dopo è stata accusata di furto di alcuni gioielli presenti nella valigia inizialmente scambiata con la sua. Un dipendente dell’hotel ha perfino cercato di rovistare nella sua stanza e nella sua valigia. “Adesso pure ladri siamo”, ha detto sconvolta la Panicucci.

Quando la finta vittima del furto ha accusato la conduttrice davanti alla polizia, la Panicucci non ci ha visto più: "Lei non deve dirmi che sono una ladra sennò la querelo”. La finta Polizia di Scherzi a parte, allora, ha ordinato di portare entrambe al commissariato. Ma proprio in quel momento è stato svelato a Federica che si trattava solo di uno scherzo. E lei ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo.

