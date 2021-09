Dritto e Rovescio, Giuseppe Cruciani inchioda Cecchi Paone: "E tu per entrare come hai fatto?". Tamponi, che imbarazzo

24 settembre 2021 a

a

a

Alessandro Cecchi Paone contro Giuseppe Cruciani. Succede a Dritto e Rovescio durante la puntata del 23 settembre. Su Rete 4 si parla ancora una volta del vaccino e della volontà di alcuni partiti come la Lega di rendere i tamponi gratuiti. Un mondo per concedere il Green pass a chi per scelta rifiuta il vaccino. Un'idea totalmente opposta dal pensiero di Cecchi Paone: "I tamponi vanno aboliti, anche perché a volte sono fallaci".

"Trovami un lavoro". La ragazza islamica sfida la Santanchè, Cruciani la zittisce: "Non diciamo stupidaggini" | Video

Immediata la replica di Cruciani: "E quindi tu che l'hai fatto per venire qua?", chiede in riferimento all'obbligo di presentare un test negativo per accedere negli studi di Paolo Del Debbio. "Sì ma perché sono stato obbligato", lo interrompe Cecchi Paone per poi continuare: "Draghi non dice balle e negli ospedali muoiono solo chi non è vaccinato. Io sono per l'obbligo di vaccino anche per chi lavora".

"Ma che femminicidio". Del Debbio perde le staffe, Pd azzerato: "Quello di Saman è un omicidio perpetrato da fanatici religiosi"

A questo punto si passa al Green pass esteso per i lavoratori. Qualcosa di "vergognoso" secondo Cruciani. E ancora: "Trovo vergognoso e anti-democratico il Green pass che costringe il lavoratore a pagare per lavorare". Prima di lui è stato Antonio Tajani di Forza Italia a dirsi favorevole alla proposta del Carroccio: "Ben vengano i vaccini, ben venga il green pass. Per quanto riguarda i tamponi credo debbano essere gratuiti per tutti coloro che non possono vaccinarsi. Sono assolutamente contrario al licenziamento dei lavoratori che non utilizzano il green pass ma certamente una sanzione deve essere data".

"Questo bisognerebbe scrivere, no Ddl Zan". Cruciani, occhio alla mano: un solo nome per umiliare Faraone e tutto il Pd | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.