Pomeriggio 5, mistero Barbara D'Urso: lo strano gesto prima di entrare in studio. Poi il video sparisce...

Attimi di stupore e sorpresa. Siamo a Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D'Urso su Canale 5, la puntata è quella di ieri, giovedì 23 settembre. Puntata in cui poco prima della diretta accade un qualcosa di inaspettato.

A documentare e raccontare i fatti è direttamente Carmelita, con un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Ed ecco che nelle immagini la D'Urso si mostra dietro le quinte, mancano pochissimi minuti al via della diretta. E Barbara si mostra mentre scherza con il suo staff, il tutto mentre si sta per aprire il led attraverso il quale farà il suo ingresso in studio.

Ed ecco che proprio a quel punto si sente la vice del regista che dà alla conduttrice un'informazione di servizio: "Barbara... è caduto il collegamento. Ci sarà un altro inviato sul led". E a quel punto la D'Urso, con serenità, si prepara. Ma ecco che quando parte il conto alla rovescia si presta a un gesto inaspettato: un segno della croce proprio pochi secondi prima dell'ingresso in studio. Un gesto che raramente le avevamo visto fare, di buon auspicio per la puntata di Pomeriggio 5 che da lì a pochi istanti avrebbe preso il via.

Come detto, il segno della croce di Barbaraella ha incuriosito i fan, che lo hanno commentato sui soci. "Dopo anni di dirette, ancora si emoziona prima di entrare. Grande Barbara", scriveva un utente. Eppure, poco dopo, il video in questione è sparito dal profilo social della D'Urso: perché? Un piccolo mistero.

