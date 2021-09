Uomini e donne, Gemma Galgani e la telefonata della vamp Cipollari al centralino: "Quanti vi chiamano per lei?"

24 settembre 2021 a

Ennesimo scontro durante l'ultima puntata di Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi venerdì 24 settembre su Canale 5 tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La dama torinese si è fatta trovare da subito seduta al centro dello studio, così l'opinionista si è scatenata con le sue solite provocazioni, e dopo aver ironizzato sulla mancata passerella, ha lanciato una frecciata sugli ultimi ritocchi estetici della Galgani: "Questa pettinatura mette in risalto il tuo bel visino, tirato al massimo. Riesci a parlare ancora?".

Ma non è finita qui perché le battute della Cipollari passano anche dallo scarso interesse provato nei confronti di Gemma nelle ultime settimane e proprio su questo aspetto Tina ha messo in scena una telefonata al centralino del programma: "Più o meno quanti vi contattano per Gemma Galgani? Evidentemente chiamano e si fermano lì perché qui non arriva nessuno".

E circa un'ora più tardi la Cipollari fa un secondo tentativo per avere dal centralino dei dati più precisi sui corteggiatori della Galgani: "I cavalieri che hanno chiamato per Gemma sono più di dieci", conclude. Se comincia così, chissà come le due eterne "nemiche" continueranno nelle prossime puntate del programma. Di sicuro, ci sarà da divertirsi.

