Star in the star, Ilary Blasi in camerino: occhio a queste immagini. "Flop di ascolti?" Lei reagisce così

Mentre si moltiplicano le voci di una rapida chiusura del programma Star in the Star, dopo che è andata "male anche la seconda puntata", Ilary Blasi si è trincerata dietro un silenzio totale. Ieri sera, 23 settembre, è andato in onda il secondo appuntamento con lo show canoro di Canale 5. E dopo la "sfuriata" di Pier Silvio Berlusconi la seconda puntata è stata decisamente più interessante, con maschere più rispondenti alla realtà e performance live.

Nonostante gli sforzi, però, gli ascolti non hanno premiato lo show che ha raggiunto solo l'11,5 per cento. Secondo l'indiscrezione di Blogo, a Mediaset avrebbero deciso di registrare ancora una puntata ce poi di chiudere in anticipo il format. Ma si tratta solo di rumors perché in realtà nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa.

E intanto, Ilary Blasi che dice? Nulla. La conduttrice è chiusa nel suo silenzio social. Esattamente come dopo la prima puntata. Nessun commento e nessuna foto. Tutto tace. In attesa di comunicazioni ufficiali su Star in the Star.

Lo spettacolo, un misto di Cantante mascherato e Tale e quale Show, era previsto spalmato su 7 puntate, con fine programmata al 28 ottobre 2021. La stroncatura brutale di cui parla TvBlog porterebbe Mediaset a cancellare quindi ben 4 puntate, oltre il 50 per cento dell'intero programma.

