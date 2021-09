Tale e quale show, Alba Parietti come Damiano dei Maneskin? "Cosa spunta sul suo petto", il dettaglio che manda tutti in tilt

25 settembre 2021 a

a

a

Una interpretazione e una imitazione molto difficili quelle che Alba Parietti ha dovuto affrontare ieri sera sul palco di Tale e Quale show, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1, cui la showgirl sta partecipando come concorrente. La mamma di Francesco Oppini ha dovuto vestire i panni di Damiano David, il frontman dei Maneskin. Nonostante l'impegno, però, la sua performance non è piaciuta ai giudici.

La Parietti imita Damiano dei Maneskin? "Ora ho capito perché...": a Tale e quale finisce in rissa sul palco

"Ora ho capito perché gli altri tre Maneskin non si sono presentati - ha ironizzato Giorgio Panariello -. Qua chi è veramente fuori di testa è quello che abbina i cantanti ai concorrenti. Ora assegnare un cantante come Damiano dei Maneskin ad Alba Parietti penso che sia stata una sfida troppo forte per lei. Ho visto di peggio però". Cristiano Malgioglio invece: "Male, male, male, male. Io amo molto Alba, noi siamo molto amici. Mi piace che si mette in gioco. Non uso aggettivi, ma stasera è stata terrificante. Una donna che imita un uomo...? Sei stata terrificante, ma anche coraggiosa!".

Sui social, però, in molti hanno fatto caso alla cura ai dettagli per la trasformazione fisica della Parietti. Dal trucco ai capelli fino ai vestiti indossati. Ai più attenti non è sfuggito che alla showgirl è stato disegnato sul petto lo stesso tatuaggio che ha Damiano: si tratta di una scritta che recita "Il ballo della vita".

Tale e quale show, dietro le quinte infuocato. "Alba Parietti non l'ha mandata giù", quel clamoroso sgarbo in diretta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.