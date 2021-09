Uomini e donne, schiaffi in studio e scena tagliata: pazzesco dalla De Filippi, cosa hanno censurato

27 settembre 2021 a

Scena troppo forte e così la regia di Uomini e Donne ha deciso di tagliarla e di non mandarla in onda. È accaduto durante la registrazione del programma di Canale 5 di domenica 26 settembre. Secondo Il Vicolo delle News a Maria De Filippi non sarebbe piaciuto l'accesissimo litigio nato tra il cavaliere Graziano e una dama.

L'uomo ha infatti rivelato che sta frequentando una dama e che questa, durante un'uscita, si è tolta tutti i vestiti per poi lasciargli un paio di slip in macchina per ricordo. Per provare il racconto Graziano ha detto di voler mostrare la foto a Gianni Sperti. A quel punto la dama si sarebbe alzata tirando uno schiaffo al cavaliere. Una scena che la conduttrice non ha voluto mostrare in alcun modo, considerandola un cattivo esempio.

Intanto durante la trasmissione è accaduto un altro colpo di scena: Joele, uno dei quattro tronisti della nuova edizione, è stato cacciato perché avrebbe preso un accordo con Ilaria, una delle sue corteggiatrici. Nella registrazione precedente, infatti, il tronista ha ballato con la single e le ha detto che avrebbero potuto sentirsi di nascosto, attraverso i social. Quanto basta per mandare la De Filippi su tutte le furie.

