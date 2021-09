Striscia la Notizia, veleno su Silvio Berlusconi: "Green Pass, la richiesta del Cav a Zangrillo". Prego?

28 settembre 2021 a

Tutte le incongruenze del green pass. Inizia così il servizio del nuovo inviato di Striscia la notizia Nando Timoteo che nella puntata di ieri sera 27 settembre su Canale 5 ha parlato - con tanta ironia - del certificato verde e delle ultime prese di posizione dei politici nei confronti del Green Pass che sarà obbligatorio dal 15 di ottobre. Il primo riferimento è stato al caso della vice questore Nunzia Schilirò che ha manifestato in piazza e ha parlato sul palco insieme ai no vax e ai no green pass. "La dirigente di polizia contro il green pass si è accompagnata da sola in questura", ha detto Timoteo.

L'inviato "speciale" evidenzia un altro paradosso: "Dovrete avere il green pass per entrare il tribunale e Silvio Berlusconi appena lo ha saputo ha chiesto a Alberto Zangrillo di svaccinarlo". E ancora ha parlato del fatto che il green pass è obbligatorio per andar al lavoro ma non è obbligatorio avere un contratto, sempre che si riesca a trovare un lavoro....

Insomma, un servizio tagliente che mostra - grazie alla satira - qualche contraddizione sull'obbligo della certificazione sanitaria che però è necessaria nella lotta alla pandemia e nel ritorno ad una vita "normale".

