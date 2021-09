Striscia la Notizia, sconcerto a La7: inizia il meteo ma Sottocorona "scorda" di condurlo. Poi entra in studio così: raggelante

28 settembre 2021 a

Per il suo ritorno su Canale 5, per la prima puntata della stagione - quella andata in onda ieri sera, lunedì 27 giugno - Striscia la Notizia ha molto materiale da proporre. Vanessa Incontrada ed Alessandro Siani, infatti, propongono un lungo servizio sugli strafalcioni televisivi avvenuti un po' durante tutta l'estate. E alcuni di questi sono assolutamente esilaranti. Si parte dal Tg1, dove la conduttrice viene colta da un attacco di tosse e non riesce quasi a proseguire.

Poi RaiNews24, in cui Joe Biden viene definito "il primo presidente afroamericano". Insomma, si è rimasti ai tempi di Barack Obama. Quindi TgCom24, dove si parla di lavoratori "stagionati" al posto di stagionali, ovviamente. E ancora Dario Nardella a Tagadà, il programma di La7 condotto da Tiziana Panella: "Con i salari bassi in molti casi il reddito di cittadinanza. Glielo posso dire, ho sentito con i miei occhi che...". Insomma, il sindaco sente con... gli occhi.

Poi ecco Matteo Salvini che parla di "Marocchio" a Stasera Italia: scivolone sul Marocco, insomma, davanti a Veronica Gentili. E ancora RaiNews24: il collegamento con l'inviato in sostanziale crisi di panico, tanto che resta muto, immagini circolate molto negli ultimi giorni. Splendido, poi, il meteo di Omnibus, su La7, che qualcuno si è dimenticato di condurre: in studio infatti non c'è nessuno. Almeno fino a quando Paolo Sottocorona entra all'improvviso e trafelato, chiedendo: "Siamo in onda? Sì, pare di sì...". Infine, la "perla". Ancora RaiNews24, sono le due del mattino. E al ritorno in studio al termine di un servizio... il giornalista dorme.

Striscia la Notizia, scivoloni in tv: il servizio

