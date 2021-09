Storie Italiane, il dramma di Miss Italia 2000? Com'è stata costretta a campare: gravi problemi di salute

28 settembre 2021 a

Tania Zamparo è stata Miss Italia 2000. A distanza di oltre un ventennio, è stata ospite della puntata di Storie Italiane di oggi, martedì 28 settembre, dove la padrona di casa Eleonora Daniele ha voluto affrontare con lei un tema molto delicato. Quello dei problemi legati ai disturbi alimentari, partendo dalle polemiche innescate da Selvaggia Lucarelli sull’eccessiva magrezza di tante modelle.

Intervenuta tramite collegamento, la Zamparo ha svelato di essere finita nel tunnel dell’anoressia in passato, arrivando anche a perdere oltre 15 chili in un arco di tempo molto ristretto. “Tutto è iniziato con una dieta - è stata la sua testimonianza resa alla Daniele - volevo perdere qualche chilo preso dopo la pubertà”. Molto ha influito il suo desiderio di entrare nel mondo della moda, dove spesso viene imposta una magrezza ai limiti dell’anoressia. “Molti stilisti cercano modelle davvero molto magre e secondo me la situazione da questo punto di vista è peggiorata negli anni”, ha spiegato l’ex Miss Italia.

Poi la proposta di seguire l’esempio della Francia, dove c’è una legge che vieta a modelle eccessivamente magre di calcare le passerelle. “Facciamo insieme questa battaglia”, ha aggiunto la Daniele, rivolgendosi anche alle sue altre due ospiti, Elisa D’Ospina e Cristiana Ciacci.

