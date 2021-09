Don Matteo, spunta Giancarlo Magalli: clamorosa svolta, ecco che ruolo gli affidano

30 settembre 2021 a

a

a

Don Matteo si rinnova. La celebre fiction di Rai 2 non solo vede come protagonista Raoul Bova al posto di Terence Hill, ma assiste anche a un nuovo ingresso. Si tratta di Giancarlo Magalli. Il conduttore de I Fatti Vostri interpreterà il ruolo di vescovo, consigliere del protagonista. A rivelarlo è lo stesso Bova a Tv Sorrisi e Canzoni: "Tanto Don Matteo era sicuro di sé, tanto lui è pieno di dubbi che affronta parlandone con il suo vescovo".

Don Matteo, la dolorosa confessione di Terence Hill: "Ecco perché lascio", il vero (e toccante) motivo

Eppure l'arrivo di Magalli arriva in ritardo. Già tempo fa al conduttore gli fu offerto di interpretare proprio don Matteo: "È un rimpianto. Rifiutai perché non me la sentivo di stare otto mesi a Gubbio lontano da casa, allora avevo una famiglia e non volevo rinunciare a mia moglie e mia figlia. Di questo non sono affatto pentito". Nella nuova stagione Bova non si chiamerà più Matteo, ma don Massimo Mezzanotte, un sacerdote che a Spoleto si improvviserà investigatore.

"Ecco come e quando sparirò": uno choc per i telespettatori, Terence Hill svela il finale di Don Matteo

Don Massimo a differenza di don Matteo non avrà l'abito talare e al posto della bici girerà in motocicletta. Una scelta che ha fatto parecchio infuriare i telespettatori. Molti di loro hanno promesso di non vedere più il programma perché don Matteo può essere recitato solo da Terence Hill. In ogni caso per Magalli non sarà la sola nuova avventura. Il conduttore si troverà alle prese prossimamente con un quiz pomeridiano dal titolo Una parola di troppo.

Video su questo argomento Don Matteo, l'ultima scena di Terence Hill: il toccante applauso di tutti i presenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.