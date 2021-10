Striscia la Notizia ridicolizza Fedez: "Mai all'altezza di Chiara Ferragni", immagini pazzesche

01 ottobre 2021 a

Qui Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 tornato in onda dallo scorso lunedì e condotto dall'inedita coppia composta da Vanessa Incontrada ed Alessandro Siani. Nuova coppia ma vecchie rubriche. Tra queste anche "Spetteguless", servizio a tutto gossip dal taglio sempre ironico.

E nel mirino della squadra di Antonio Ricci ci finiscono Chiara Ferragni e Fedez, che si guadagnano il terzo posto della graduatoria. "Una coppia da sogno. Anzi... da sonno", afferma la voce fuori campo di Siani prima di mostrare una carrellata di immagini in cui i due dormono.

Poi la prima stoccata al rapper: "Però non va... Fedez manipola l'informazione, vuole far vedere che tra i due è lui quello sveglio", e via con le immagini di una mossa a scacchi. E nel mirino c'è sempre Fedez: "Chiara dormirà sempre ma quando si alza, cambia tutto: lui non è alla sua altezza", commenta Siani. E perché? Perché mostrano delle immagini peculiari, lei seduta e lui in piedi, che spiega: "Io e mia moglie ci stiamo preparando per una sfilata. E ha delle scarpe col tacco. E quindi andremo in sfilata così".

A quel punto la Ferragni si alza ed è clamorosamente più alta di Fedez, il quale le chiede: "Ma devi metterle per forza?". E ancora, Siani: "Fedez ridacchia, ma si è stizzito. Ha preso e ha alzato i tacchi". E il servizio si conclude con la grottesca immagine di Fedez, anche lui dotato di scarpe con ampio tacco, per provare ad essere all'altezza di Chiara Ferragni.

