Uomini e Donne, Ida Platano rivela la vergogna di Tina Cipollari: "Volevo lasciare lo studio", su Canale 5...

I commenti critici di Tina Cipollari non toccano Ida Platano, che adesso si dice pronta a trovare l'amore a Uomini e donne. Di fronte all'opinionista che dice di non vedere di buon occhio i suoi percorsi, lei ammette che le viene da sorridere, visto che la Cipollari ha avuto modo di conoscere alcune cose di lei: “Ed erano lati di una donna persa, insicura, che si leccava le ferite e cercava di risalire", ha raccontato in un'intervista al Magazine del programma. Adesso spera che Tina “possa vedere una Ida più forte”, che riesca a farla ricredere.

A infastidire la Platano sono invece gli attacchi della Cipollari contro Gemma Galgani, sua amica da quando ha messo piede nello studio del dating show. L'ultima volta che la dama torinese è stata attaccata, Ida - come svelato da lei stessa - in un primo momento ha pensato di lasciare lo studio. Poi, però, ha cambiato idea per evitare che aumentassero le tensioni. “La nostra amicizia è solida indipendentemente dal fatto che io la difenda o meno”, ha spiegato la Platano.

Parlando del suo percorso, poi, Ida ha detto che spera di trovare in Marcello Messina, il cavaliere che sta conoscendo adesso, quello che cerca. Con lui, infatti, è scattato “subito qualcosa”. In ogni caso, cercherà di proteggere se stessa e di frenarsi. Il suo obiettivo adesso è solo uno: uscire da Uomini e Donne con “un amore folle”.

