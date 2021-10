Verissimo, Sonia Bruganelli sbugiardata da Magalli: "Io e lei? Quella foto...", e ora Signorini che dice?

01 ottobre 2021 a

Alfonso Signorini non si è fatto scappare il caso che è montato sui social tra le sue opinioniste. Che tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non scorra buon sangue è risaputo, ma lunedì si sono scontrate in maniera piuttosto accesa durante la puntata del Gf Vip, il reality in onda su Canale 5. Stando alle anticipazioni di Verissimo, domenica tra gli ospiti di Silvia Toffanin ci sarà proprio Giancarlo Magalli, che è l’oggetto del contendere tra le due opinioniste.

A far scattare il risentimento della Volpe è infatti stata una foto pubblicata sui social dalla Bruganelli dopo una cena con Magalli. “Era una foto fatta con un’amica - ha dichiarato il diretto interessato a Verissimo, come risulta dalle anticipazioni - Sonia l’ha voluta fare perché le piace scherzare e punzecchiare. È stata una provocazione e lo sapevamo”. Poi la Toffanin gli ha rivolto una domanda diretta: era quindi loro intenzione far innervosire e indispettire la Volpe? “L’intento era chiaro, che lei la vedesse e se la prendesse per il fatto che Sonia si facesse una foto con uno che lei ha fatto diventare il suo peggior nemico”.

In pratica Magalli ha così smentito anche la Bruganelli, che in puntata al Gf Vip aveva assicurato che quella foto non era stata fatta per provocare la Volpe: “Le mie cene prescindono dalla sua vita, come spero le sue. Mi dispiace se Adriana se la sia presa, ma assicuro che non l’abbiamo nemmeno nominata”.

