Gf Vip, rovinosa accusa di Adriana Volpe a Sonia Bruganelli: "Non solo quella foto", lo scontro è fuori controllo

Ora parla Adriana Volpe, che nei giorni scorsi è stata al centro delle ultime vicende del Gf vip dopo una lite furibonda con Sonia Bruganelli (moglie di Paolo Bonolis ed opinionista del reality di Alfonso Signorini in onda su Canale 5). La Volpe a Casa Chi, il programma social dell'omonima testata, racconta come sono andate le cose dopo la foto della Bruganelli con Magalli (acerrimo nemico della Volpe dai tempi de I fatti vostri). Un'intervista a ruota libera. “Non mi aspettavo tutto questo”, dice l'ex conduttrice di Tv8 ed oggi in prima fila al Gf vip. “Ero convinta di aver instaurato un rapporto con Sonia le ho raccontato anche la mia vita privata con il cuore aperto. Per cui ero sicura di avere gettato le basi per un’amicizia. Quel che è successo mi ha destabilizzato”, dice.

Ma la Bruganelli che colpa ha commesso? Soltanto quella di scattare un selfie con Magalli. E cosa c'è di strano in tutto ciò? La moglie di Bonolis, con toni pacati ed eleganti, nell'ultima puntata del serale aveva spiegato di aver incontrato Magalli in un ristorante di Roma. Una chiacchierata e poi una foto di rito, come accade spesso. Ma il commento della Volpe è stato di fuoco e lo scontro, dopo pochi giorni, si è consumato in diretta. La Volpe dice di sentirsi ferita dalla Bruganelli. Le prime tensioni tra loro, per la verità, si sono registrate in occasione del photocall quando - secondo una gola profonda - avrebbero litigato in modo acceso. “In un commento ha scritto che non era mia amica, questo mi ha ferito”, precisa Adriana. "Una caduta di stile la sua che però ha innescato un confronto, un dialogo”. Stasera tornerà il sereno? Signorini lo spera.

Sempre a casa Chi la Volpe torna a parlare di Magalli, stuzzicata da qualche domanda. L'ex conduttore de I fatti vostri, oggi condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi, entra nel cast di Don Matteo con un ruolo speciale. Pare che interpreterà un vescovo. "Credo che per lui sia una bella opportunità professionale e che se il personaggio è buono, intendo nella fiction, tutto questo potrebbe aiutarlo a trasmettere un'immagine più dolce di sé”, commenta Adriana.

