I soliti ignoti, Amadeus e il dettaglio sconcertante. "In onda il giorno sbagliato". Occhio, sulla giacca...

L'ospite vip de I soliti ignoti a Rai1 è Paola Ferrari, ma sui social i tanti telespettatori del quiz show condotto da Amadeus in tempo reale si concentrano più sull'abito indossato dal padrone di casa che sulle risposte della giornalista sportiva. Esattamente l'opposto dei maliziosi autori di Striscia la notizia, andati in visibilio per il vestito rosso con generosa scollatura della stessa Ferrari.

La detective del giorno doveva vincere per devolvere in beneficenza il montepremi a Terres des Hommes. Ma quando inizia la puntata, i commenti su Twitter sono unanimi. "Mai successo prima". Che cosa? Semplicemente, Amadeus non si è presentato con il classico vestito, ma con uno smoking tanto elegante quanto bizzarro. Sulla giacca, infatti, sono ricamate delle vistose note musicali.

"Per la prima volta ha cambiato outfit", si legge sui social, "Incredibile...". A svelare il motivo del nuovo look sono alcuni telespettatori molto informati: si trattadella giacca che Amadeus indossa per condurre lo show musicale Arena Suzuki 60 70 80, "la puntata doveva andare in onda sabato". Insomma, concludono i ben informati, "la puntata è andata in onda nel giorno sbagliato...".

Per la cronaca, però, i titoloni li merita la Ferrari. Arrivata alla fase finale, raddoppia il montepremi, indovina il parente misterioso e devolve così la bellezza di 300mila euro all'associazione benefica. Complimenti.

