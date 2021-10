Gf Vip, le sorelle Selassié convocate "per importanti fatti familiari". Filtrano voci pesantissime

01 ottobre 2021 a

Il Grande Fratello Vip ha comunicato che le le “sorelle Selassié stanno ricevendo informazioni su importanti questioni familiari”. Attenzione quindi, non "principesse" ma "sorelle", riporta il sito gossipetv. Oggi infatti ha pubblicato un’inchiesta sull’albero genealogico di Lucrezia, Clarissa e Jessica. Il settimanale sostiene di aver scoperto che le tre ragazze non sono le pronipoti del Negus etiope, il Re dei re, Hailé Selassié.

La rivista diretta da Umberto Brindani ha reso noto di essere entrata in possesso di alcuni documenti che provano in maniera inequivocabile che il padre delle tre sorelle impegnate al GF Vip non ha parentele con l’ultimo imperatore etiope. L'uomo si chiama Giulio e non Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié. Dunque non ha alcun legame di sangue con il duca di Harar, il secondogenito del Negus.

Ma c'è di più. Al momento, Giulio, ossia il padre di Clarissa, Jessica e Lucrezia, si troverebbe in carcere, a Lugano. Lo riferisce sempre il settimanale Oggi che spiega che l’uomo è stato arrestato in Lussemburgo lo scorso giugno per truffa e poi estradato in terra elvetica dove attualmente è rinchiuso nel penitenziario di Lugano. Sarà questa la comunicazione a cui si riferisce il Grande fratello vip?

