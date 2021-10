Tale e Quale Show, Achille Lauro? Non proprio: chi l'ha imitato, un nome clamoroso

02 ottobre 2021 a

Pierpaolo Pretelli sorprende ancora. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip stupisce tutti a Tale e Quale Show, il programma in onda su Rai 1 e condotto da Carlo Conti. Pretelli nella puntata del primo ottobre ha interpretato Achille Lauro nel brano cantato al Festival di Sanremo, ossia "Me ne frego". Un'imitazione ben riuscita sia nel look che nella voce. Insomma, Pretelli ha fatto impazzire tutti, anche il conduttore.

Proprio su di lui si è espresso il fidanzato di Giulia Salemi svelando: "Conti mi ha definito la rivelazione dell’anno e io sto volando". E ancora: "La prima volta che ci siamo visti mi ha chiesto di mio figlio Leonardo (avuto con l’attrice Ariadna Romero, ndr). È molto simpatico ed è un’icona di professionalità. Spero di imparare tanto da lui".

Infine sulla suo nuova avventura nella trasmissione di Viale Mazzini: "Finora ho interpretato Ricky Martin e Sangiovanni e Achille Lauro. C’è grande sintonia con i coach, da Emanuela Aureli con le imitazioni, al mio insegnante di canto Antonio Mezzancella, al coreografo Fabrizio Mainini. Ho iniziato a fare le prime imitazioni in casa all’età di 6 anni". E pare, almeno al momento, che il grande impegno abbia dato i suoi frutti.

