Stasera Italia, Maria Giovanna Maglie e la fiducia della maggioranza in Mario Draghi: "Mai un tecnico deve diventare santo o beato"

Maria Giovanna Maglie, ospite a Stasera Italia, il programma di Veronica Gentili in onda su Rete 4, la puntata è quella di venerdì 2 ottobre. La Maglie, mai conciliante con il premier Draghi, stavolta si scaglia co quei partiti che hanno sostenuto l'ex governatore di Bankitalia per la formazione del governo e che da questo appoggio sperano di avere un ritorno politico nel futuro. "Draghi ha tramortito quei partiti anche quelli che pensano di aver fatto un affare. Mai un tecnico deve diventare santo o beato", ha spiegato la giornalista.

"Abbiamo di fronte un periodo terribile da un punto di vista economico. Nei prossimi mesi dopo le amministrative la situazione sarà ancora più tesa. Quando si andrà verso l'elezione del Quirinale", ha spiegato la Maglie. "E' stata una campagna elettorale brutta con pochissimi contenuti locali perché impegnata sullo scontro nazionale", precisa riferendosi al dibattito politico avvenuto per le amministrative del 3 e 4 ottobre.

"Pochissimi contenuti locali, imperniata sul non arrivo dei soldi previsti dall'Europa, sulle non riforme e su questa tagliola del Green Pass e la rabbia che cresce nel mondo del lavoro. Tra i politici c'è chi ha fatto la campagna elettorale e chi non ha faticato. Ed è la prova di una grandissima crisi", ha concluso la Maglie.

