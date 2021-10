Striscia la Notizia, shorts inguinali e troppo attillati? Immagine proibita: veline, lo stacchetto incendia la prima serata

03 ottobre 2021 a

Anche per le nuove Veline di Striscia la Notizia, la bionda Talisa Jade Ravagnani e la mora Giulia Pelagatti, cala il sipario sulla prima settimana sopra al bancone del tg satirico di Canale 5. Nuova coppia, entrambe bellissime, hanno subito fatto breccia nel cuore degli italiani. Ovviamente a suon di stacchetti.

E in quanto a stacchetti, quello proposto dalle due in apertura della puntata di sabato 2 ottobre, è davvero clamoroso. Top nero e piedi scalzi, eccole lanciarsi in una danza scatenata. E a rendere "pericolosissimo" lo stacchetto sono gli shorts, inguinali e attillatissimi, che mettono in evidenza le meravigliose forme delle due. Stacchetto incendiario...

Striscia, lo stacchetto delle veline: qui il video

