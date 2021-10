Domenica In, "non mi devi toccare": raptus-Vissani e Mara Venier lo gela, delirio in studio

03 ottobre 2021 a

a

a

Domenica In all’insegna della cucina con lo chef Gianfranco Vissani. Mara Venier ha presentato Vissani il quale ha voluto mostrare al pubblico come si prepara la pasta alla carbonara. Ma nel corso della preparazione Mara Venier ha fermato Gianfranco Vissani, il quale è molto caloroso, e ha detto: “Non mi toccare e non mi baciare!”.

Un pezzo di storia in studio da Mara Venier, colpaccio a Domenica In: share, sarà un trionfo?

Gianfranco Vissani non è per riuscito a insegnare alle gemelle Kessler la pasta alla carbonara a causa dei continui interventi di Mara Venier e dei suoi ospiti, che hanno tentato di aiutare nella preparazione. “Dobbiamo aspettare che si cucini lo spaghetto. Accompagnate Pupo e le gemelle Kessler ché noi dobbiamo cucinare”. E poi un omaggio a Corrado in questa puntata ricca di ospiti a Domenica In: “E’ stato lui il primo. Compagno di lavoro unico e meraviglioso”.

"Voleva sempre farlo. Limitato". Clamoroso, le gemelle Kessler vuotano il sacco su Don Lurio: picchiano durissimo

Alla fine la carbonara di Gianfranco Vissani non è riuscita. Il tempo per cottura era ormai scaduto, scatenando sua irritazione: non solo Mara Venier gli ha fatto scolare la pasta ancora cruda, ma non contenta ha versato l’uovo troppo presto, rendendo il piatto una frittata. Insomma quasi un disastro, ma con tanto sorrisi per tutti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.