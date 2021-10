Ti sento, "hanno detto cose terribili". Ornella Muti, bomba su Adriano Celentano: "Perché non ne parlo più"

04 ottobre 2021 a

Ornella Muti si racconta a "Ti Sento", la trasmissione di Pierluigi Diaco in onda in seconda serata su Rai 2. "Mi hanno accusata di non avere un’anima. Celentano? Per rispetto preferisco non parlarne più". E' stato uno dei passaggi dell'intervista a 360 gradi su carriera e vita privata. La Muti ha ricordato il suo passato: "Hanno scritto anche cose terribili su di me. Ad esempio ‘la Muti si attribuisce un’anima’ e questo è il nostro lavoro, noi siamo dei ‘momenti’, delle ‘cose’, non siamo delle persone".

A proposito di Adriano Celentano: "Non mi piace parlarne, non mi sembra rispettoso per nessuno di noi. Credo che le cose vadano fatte sempre con un’attenzione verso gli altri". Nel corso dell’intervista Diaco parlerà con lei anche della sua famiglia e dei suoi affetti: le preoccupazioni verso la figlia Naike "che a differenza mia è più fragile e ha maggiore difficoltà a gestire l’attenzione mediatica", e il desiderio di avere un compagno.

Oltre ai diversi stimoli sonori, come sempre, nel corso della puntata, in onda domani martedì 5 ottobre, si coinvolgerà l’ospite in un semplice ma significativo esercizio utilizzando, un semplice foglio di carta su cui scrivere una frase - una dedica, una poesia, un messaggio, un verso, un appello, una semplice parola - che per la Muti abbia un significato importante e attuale.

