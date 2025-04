Ornella Muti rivela: "Putin gentile con me"

"Era un evento di beneficenza che mi è costato caro in quanto a critiche. È stato gentile con me": Ornella Muti, intervistata dal Corriere della Sera, lo ha detto a proposito di un suo passato incontro col presidente russo Vladimir Putin. Spazio, poi, alla sua storia con Adriano Celentano, una relazione che all'epoca fece scalpore e che l'attrice ha confermato soltanto nel 2014: "Ne valeva la pena. Al di là della nostra storia, che è stata una piccola parte, Adriano era così divertente". Il primo a confessare la loro relazione fu lui, che però non ne parlò con lei: "Ho pensato: ecco, vedi gli uomini? Dettano sempre legge. Noi poi eravamo stati molto attenti. Ma io dico, se vuoi uscire allo scoperto, visto che non hai fatto tutto da solo e c’ero anche io, ma ti vuoi confrontare con me? Chissà che gli ha detto il cervello".

"Io l’amore l’ho pagato a caro prezzo - ha confessato l'attrice -. Pur di averlo, mi sono messa da parte. Non ho mai voluto vedere veramente la realtà pur di tenere vivi rapporti che altrimenti non sarebbero andati avanti. Io preferivo vivere il mio sogno. E oggi non sono più disposta a quello. Per quanto dura e brutta possa essere la realtà, voglio esserci dentro a piene mani. Perché è l’unica cosa che ho".