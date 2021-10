Non è l'Arena, lo schiaffone di Massimo Giletti ai giudici: chi porta in studio, sarà caos

05 ottobre 2021 a

Grande ritorno a Non è l'Arena. Nella puntata del 6 ottobre Fabrizio Corona sarà ospite di Massimo Giletti. L'ex re dei paparazzi parlerà della sentenza della Cassazione che ha annullato il provvedimento con cui, nel mese di marzo, il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva disposto gli arresti. "Adesso - commenta il legale Ivano Chiesa - valuteremo i passi da fare. Fabrizio aveva ragione e ha dovuto tagliarsi le vene".

Nel salotto di La7 con ogni probabilità Corona racconterà "i giorni più terribili della sua vita". Quelli che hanno visto l'imprenditore tentarle tutte pur di ribellarsi alla decisione di farlo tornare in carcere da parte dei giudici. Anche la distruzione di un vetro dell'ambulanza per cui adesso viene processato. Già nei mesi scorsi, sempre su istanza della difesa, i giudici della Sorveglianza avevano sospeso il provvedimento e Corona era tornato a casa ai domiciliari.

"Chi aveva ragione? - chiede indignato Chiesa -. E adesso chi chiede scusa a Fabrizio per oltre 20 giorni dentro?". Un tema quello delle toghe che vede Giletti in prima linea. Come dimenticarsi le inchieste sul caso del figlio di Beppe Grillo, accusato di stupro di gruppo, che hanno visto il giornalista portare in studio diverse testimonianze.

